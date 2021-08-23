Волонтер погиб при тушении горящей травы под Оренбургом

Несчастный случай произошел вблизи села Роптанка Новосергиевского района.



Отмечается, что еще один человек - глава среднеуранского сельсовета Михаил Сыврачев - получил ожоги, его госпитализировали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

