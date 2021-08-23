Волонтер погиб при тушении горящей травы под Оренбургом

Участник среднеуранской добровольной пожарной охраны погиб при тушении горящей травы в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Несчастный случай произошел вблизи села Роптанка Новосергиевского района.

Отмечается, что еще один человек - глава среднеуранского сельсовета Михаил Сыврачев - получил ожоги, его госпитализировали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Фото: 14.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьПожары
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