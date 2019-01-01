Гинеколог рассказала о последствиях стресса для Симоньян

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, ведущий специалист клиники «Доктор Лидер» Евгения Балашова в эфире НСН рассказала, что беременным женщинам опасно волноваться.

«Во-первых, я хочу сказать, что беременная женщина очень уязвима. Даже если нет стрессовых ситуаций, а этот случай, безусловно, является стрессовой ситуацией. Поскольку это совершенно другое состояние, связанное с огромной гормональной перестройкой организма. Даже, может быть, женщину никто не обижает, а ей показалось, что ее обидели. Она испытала волну стрессового действия. Что это такое? Повышаются гормоны, которые учащают сердцебиение, учащается дыхание, сокращается гладкая мускулатура. Повышается гормон кортизол, пролактин, все это стимулирует маточные сокращения. Поэтому любой испуг, любая агрессия, которую беременная женщина испытывает, на любом сроке может оказать негативное влияние, безусловно», - сообщила она.