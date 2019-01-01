Гинеколог рассказала о последствиях стресса для Симоньян
Кандидат медицинских наук в эфире НСН рассказала о сложностях, с которыми сталкивается женский организм в период беременности.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, госпитализированная после инцидента на «Эхе Москвы», рассказала, что чувствует себя хорошо, но добавила, что врачи опасаются выкидыша. Инцидент с юристом Фонда по борьбе с коррупцией Любовью Соболь произошел вечером 6 июня. Кандидат на выборы в Мосгордуму Соболь начала на камеру задавать вопросы Симоньян о мэре Москвы. Симоньян отказалась отвечать, отметив, что та ей неприятна. После поступила информация о госпитализации журналистки.
Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof— Соболь Любовь (@SobolLubov) 6 июня 2019 г.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, ведущий специалист клиники «Доктор Лидер» Евгения Балашова в эфире НСН рассказала, что беременным женщинам опасно волноваться.
«Во-первых, я хочу сказать, что беременная женщина очень уязвима. Даже если нет стрессовых ситуаций, а этот случай, безусловно, является стрессовой ситуацией. Поскольку это совершенно другое состояние, связанное с огромной гормональной перестройкой организма. Даже, может быть, женщину никто не обижает, а ей показалось, что ее обидели. Она испытала волну стрессового действия. Что это такое? Повышаются гормоны, которые учащают сердцебиение, учащается дыхание, сокращается гладкая мускулатура. Повышается гормон кортизол, пролактин, все это стимулирует маточные сокращения. Поэтому любой испуг, любая агрессия, которую беременная женщина испытывает, на любом сроке может оказать негативное влияние, безусловно», - сообщила она.
Ранее Симоньян на своей странице в Twitter сообщила, что пришла на эфир «Эха Москвы», где ее у входа встретила Любовь Соболь с включенной камерой, которая начала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина. «Харассить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании», написала она. Соболь — юрист Фонда борьбы с коррупцией. В четверг она выдвинула свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму, которые запланированы на 8 сентября.
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