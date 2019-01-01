Захарова после инцидента с Симоньян: Соболь — это животное

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оставила неоднозначную запись на своей странице в Facebook после инцидента с Маргаритой Симоньян и Любовью Соболь.

«Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить», — цитирует Захарову «Свободная пресса».

Напомним, юрист «Фонда по борьбе с коррупцией» (ФБК) и кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь дождалась главреда RT на входе в радиостанцию «Эхо Москвы», чтобы задать вопросы про мэра столицы. Симоньян, находящейся на раннем сроке беременности, стало нехорошо, она была госпитализирована. Позже она рассказала об инциденте, отметив, что Соболь преследовала её по коридорам, пока ей не удалось укрыться в кабинете Венедиктова.

Добавим, в комментариях к посту Захаровой некоторые поддержали Любовь Соболь, отметив, что на видеозаписи она корректно задаёт вопросы официальному представителю государственного СМИ, пишет Ura.ru.

