Автоэксперт призвал вернуть проверки ГИБДД для борьбы с пьянством за рулем

Пожизненное лишение прав у водителей, садящихся пьяными за руль, оправданно, однако свою роль в решении ситуации могли бы сыграть постоянные проверки на дорогах, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Андрей Ломанов.

«С одной стороны, это оправданно, потому что за такие правонарушения должна быть очень жесткая ответственность. А с другой стороны, мы всегда разгребаем те ситуации, когда это ДТП уже состоялось, а не работаем на опережение. У нас количество пьяных за рулем уменьшается, но очень формально. Происходит это потому, что очень много отдано на откуп комплексу фото- и видеофиксации, который никак не фиксирует пьяных водителей. Число инспекторов при этом мы снижаем с каждым годом. А только они могут определять количество пьяных водителей. Конечно, можно вводить уголовную ответственность, пожизненное заключение, ответственность может быть самой жестокой, но если мы не будем работать на опережение, то так и будем говорить, что опять надо ужесточить наказание», — считает он.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что российское правительство намерено снова ужесточить наказания для пьяных водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать «предложения» по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов. Также алкоголь за рулем может обернуться запретом управлять самолетом, поездом, лодкой и владеть оружием.

По словам Ломанова, поимка нарушителя — это полностью ответственность инспектора ГИБДД и медика, который делает окончательное заключение о состоянии водителя.