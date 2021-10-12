Автоэксперт призвал вернуть проверки ГИБДД для борьбы с пьянством за рулем
Андрей Ломанов напомнил НСН, что сейчас инспекторов вытеснили камеры, которые не идентифицируют пьяных водителей.
Пожизненное лишение прав у водителей, садящихся пьяными за руль, оправданно, однако свою роль в решении ситуации могли бы сыграть постоянные проверки на дорогах, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Андрей Ломанов.
«С одной стороны, это оправданно, потому что за такие правонарушения должна быть очень жесткая ответственность. А с другой стороны, мы всегда разгребаем те ситуации, когда это ДТП уже состоялось, а не работаем на опережение. У нас количество пьяных за рулем уменьшается, но очень формально. Происходит это потому, что очень много отдано на откуп комплексу фото- и видеофиксации, который никак не фиксирует пьяных водителей. Число инспекторов при этом мы снижаем с каждым годом. А только они могут определять количество пьяных водителей. Конечно, можно вводить уголовную ответственность, пожизненное заключение, ответственность может быть самой жестокой, но если мы не будем работать на опережение, то так и будем говорить, что опять надо ужесточить наказание», — считает он.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что российское правительство намерено снова ужесточить наказания для пьяных водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать «предложения» по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов. Также алкоголь за рулем может обернуться запретом управлять самолетом, поездом, лодкой и владеть оружием.
По словам Ломанова, поимка нарушителя — это полностью ответственность инспектора ГИБДД и медика, который делает окончательное заключение о состоянии водителя.
«Ошибок не может быть. Дело в том, что на месте инспектор не делает никакого заключения. Ситуации редкие, когда человек отказывается на месте проходить освидетельствование, тогда он автоматом признается нетрезвым. По регламенту, инспектор должен сначала замерить с помощью прибора пары выдыхаемого воздуха, через какое-то время повторить операцию и после уже ехать на медицинское освидетельствование, где врач выдаст вердикт — пьян человек или нет», — отметил автоэксперт.
Конечно, при столь жестких санкциях вырастет и коррупционная составляющая. По словам Ломанова, уже сейчас взятки доходят до 1 миллиона рублей.
«Коррупционная составляющая никуда не делась. Порой инспекторы закрывают глаза на то, что человек нетрезв. Взятки доходят на 1 миллиона рублей», — сообщил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным ГИБДД, в первом полугодии произошло 5,1 тыс. ДТП по вине водителей, имевших признаки опьянения (–37% к 2020 году), число погибших и раненых в этих авариях также падает.
1 июля президент Владимир Путин уже подписал закон, ужесточающий наказание за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. В частности, изменения вносятся в ст. 264.1 УК, которая предусматривает наказание нарушителям, ранее привлекавшимся к административной ответственности. Статья дополнилась вторым пунктом, который будет распространяться на граждан, уже судимых за вождение в нетрезвом виде.
Максимальный срок лишения свободы для таких нарушителей — три года. В качестве альтернативы предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В течение шести лет осужденному могут запретить занимать определенные должности.
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