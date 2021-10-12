В России предложили пожизненно лишать водительских прав за пьяную езду
Министерствам внутренних дел, здравоохранения, юстиции РФ предстоит разработать предложения по ужесточению законодательства за вождение в нетрезвом виде. Соответствующее поручение дал ведомствам вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «Коммерсантъ».
«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — подчеркнул вице-премьер.
МВД, Минздраву и Минюсту необходимо до 1 ноября представить предложения по ужесточению норм, в том числе проработать возможность пожизненно лишать прав водителей, повторно оказавшихся за рулем в нетрезвом виде.
Кроме того, подведомственным МВД организациям поручено разработать ограничения для прав пьяных водителей на управление колесным, самоходным, водным, авиационным, железнодорожным транспортом, пишет Газета.ру. Также ограничения коснутся права на владение, хранение и ношение оружия, отмечает Ura.ru.
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