Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом
В санатории «Сосновый бор» на юге Красноярского края произошло массовое отравление, предположительно вызванное омлетом, сообщили в пресс-службе СК.
Следователи изъяли партию яиц, которые, по предварительным данным, могли быть просрочены. В результате инцидента 32 человека обратились за медицинской помощью, пятеро из которых были госпитализированы.
Как сообщили в региональном СУСК, отдыхающие, преимущественно пожилые люди, чувствовали резкое ухудшение здоровья после завтрака. Все пострадавшие находились в санатории по социальным путевкам. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В санатории в момент инцидента отдыхали более 100 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ребенок, найденный в московском подъезде, находится в безопасности
- Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом
- СМИ: Дания планирует построить военную базу в Гренландии для демонстрации силы
- Глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева покидает свой пост
- Режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
- Россия не направляла приглашений США на празднование 80-летия Победы
- Блогер раскритиковала фильм «Анора» за стереотипы о российской элите
- Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2025 году
- Французское Нацсобрание отклонило вотум недоверия правительству Байру
- Кандидат на пост главы Минфина США поддержит ужесточение санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru