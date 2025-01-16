Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом

В санатории «Сосновый бор» на юге Красноярского края произошло массовое отравление, предположительно вызванное омлетом, сообщили в пресс-службе СК.

Следователи изъяли партию яиц, которые, по предварительным данным, могли быть просрочены. В результате инцидента 32 человека обратились за медицинской помощью, пятеро из которых были госпитализированы.

Более 30 человек отравились в санатории Красноярского края

Как сообщили в региональном СУСК, отдыхающие, преимущественно пожилые люди, чувствовали резкое ухудшение здоровья после завтрака. Все пострадавшие находились в санатории по социальным путевкам. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В санатории в момент инцидента отдыхали более 100 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Следственный КомитетКрасноярский КрайОтравление

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