Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом

Как сообщили в региональном СУСК, отдыхающие, преимущественно пожилые люди, чувствовали резкое ухудшение здоровья после завтрака. Все пострадавшие находились в санатории по социальным путевкам. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В санатории в момент инцидента отдыхали более 100 человек, передает «Радиоточка НСН».

