Более 30 человек отравились в санатории Красноярского края

За медицинской помощью с признаками отравления в санатории «Сосновый Бор» на озере Тагарское на юге Красноярского края обратились 32 человека, сообщил ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что пять человек были госпитализированы. Уточняется, что все пострадавшие в возрасте 60+ ели омлет. За медпомощью обратилось 32 человека.

По факту отравления было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее стало известно, что в пермской пекарне отравились 80 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



