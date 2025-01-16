Более 30 человек отравились в санатории Красноярского края
За медицинской помощью с признаками отравления в санатории «Сосновый Бор» на озере Тагарское на юге Красноярского края обратились 32 человека, сообщил ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по региону.
В ведомстве уточнили, что пять человек были госпитализированы. Уточняется, что все пострадавшие в возрасте 60+ ели омлет. За медпомощью обратилось 32 человека.
По факту отравления было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее стало известно, что в пермской пекарне отравились 80 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru