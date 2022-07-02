PostEurope заморозила членство операторов РФ и Белоруссии
Ассоциация европейских почтовых операторов PostEurope приняла решение заморозить членство «Почты России» и «Белпочты» в организации.
«Совет директоров принял решение о приостановке членства «Почты России» и «Белпочты» в связи с запросом многих членов ассоциации из-за агрессии против Украины», — передает ТАСС сообщение PostEurope.
В «Почте России» успокоили клиентов, заверив, что заморозка PostEurope не повлияет на международное почтовое сообщение. Также отмечается, что «Почта России» по-прежнему остается членом основного объединения почтовых администраций — Всемирного почтового союза, отмечает RT.
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