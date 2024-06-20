Пост ректора РГГУ вместо Безбородова займет экс-замминистра юстиции Андрей Логинов

Ранее ректор РГГУ Александр Безбородов также сообщал агентству, что с 21 июня покинет пост по собственному желанию. Он работал в вузе с 1977 года, и возглавил его в 2018 году.

О том, что Безбородов может покинуть должность в начале июня писали «Ведомости». Источники издания объясняли подобное решение ухудшением показателей вуза.

Уточняется, что в 2021, по данным RAEX, РГГУ занимал 45-е место из 100 лучших вузов страны, а в 2024 году опустился на 54-ю строку, передает «Радиоточка НСН».

