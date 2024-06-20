Пост ректора РГГУ вместо Безбородова займет экс-замминистра юстиции Андрей Логинов
Бывший статс-секретарь-замминистра юстиции Андрей Логинов с 21 июня станет и.о. ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), пишет ТАСС со ссылкой на первого проректора вуза Ольгу Павленко.
Ранее ректор РГГУ Александр Безбородов также сообщал агентству, что с 21 июня покинет пост по собственному желанию. Он работал в вузе с 1977 года, и возглавил его в 2018 году.
О том, что Безбородов может покинуть должность в начале июня писали «Ведомости». Источники издания объясняли подобное решение ухудшением показателей вуза.
Уточняется, что в 2021, по данным RAEX, РГГУ занимал 45-е место из 100 лучших вузов страны, а в 2024 году опустился на 54-ю строку, передает «Радиоточка НСН».
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