Посольство в Лондоне предостерегло россиян от посещения мест массового скопления

После инцидента в соцсетях появились утверждения о том, что нападавший является радикальным иммигрантом-мусульманином, который прибыл в Великобританию в 2023 году. Полиция опровергла эти слухи, заявив, что информация о преступнике, распространяемая в интернете, неточная и не связана с терроризмом.

Инцидент вызвал волну беспорядков сначала в Саутпорте, а затем и в других городах, где протестующие атаковали отели для мигрантов и вступили в столкновения с полицией. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли осудил погромы и пообещал строгое наказание для их участников, передает «Радиоточка НСН».

