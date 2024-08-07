Посольство в Лондоне предостерегло россиян от посещения мест массового скопления

Посольство России в Лондоне рекомендовало россиянам избегать скоплений людей в Великобритании из-за продолжающихся беспорядков. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте дипимссии.

В Великобритании продолжаются массовые беспорядки, которые начались более недели назад. Поводом стало нападение 29 июля в Саутпорте в графстве Мерсисайд, где вооруженный ножом подросток вошел в танцевальную студию, убив трех девочек в возрасте от шести до девяти лет и ранив еще восемь детей и двоих взрослых.

Протестующие в Великобритании хотели поджечь отель с нелегальными мигрантами

После инцидента в соцсетях появились утверждения о том, что нападавший является радикальным иммигрантом-мусульманином, который прибыл в Великобританию в 2023 году. Полиция опровергла эти слухи, заявив, что информация о преступнике, распространяемая в интернете, неточная и не связана с терроризмом.

Инцидент вызвал волну беспорядков сначала в Саутпорте, а затем и в других городах, где протестующие атаковали отели для мигрантов и вступили в столкновения с полицией. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли осудил погромы и пообещал строгое наказание для их участников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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