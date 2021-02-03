Посольство Швеции опровергло информации о задержании дипломата на акции в Москве

Посольство Швеции в Москве отвергло сообщения СМИ о задержании своего сотрудника на акциях в поддержку Алексея Навального 2 февраля, передает «Интерфакс».

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на соцсети сообщил, что на несогласованной акцией в центре Москвы задержали сотрудника шведского посольства. Позже он якобы был доставлен в один из столичных ОВД для составления протокола.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля одобрил представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный и принял решение изменить наказание на лишение свободы сроком 2 года и 8 месяцев. После этого в разных районах Москвы произошли стихийные акции протеста.

Глава МИД Швеции назвала переговоры с Лавровым «конструктивными и искренними»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что «шведский дипломат участвовал в митингах» и добавила, что министры иностранных дел Швеции и России обсудили этот инцидент на переговорах в Москве.



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