Посольство Швеции опровергло информации о задержании дипломата на акции в Москве
Посольство Швеции в Москве отвергло сообщения СМИ о задержании своего сотрудника на акциях в поддержку Алексея Навального 2 февраля, передает «Интерфакс».
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на соцсети сообщил, что на несогласованной акцией в центре Москвы задержали сотрудника шведского посольства. Позже он якобы был доставлен в один из столичных ОВД для составления протокола.
Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля одобрил представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный и принял решение изменить наказание на лишение свободы сроком 2 года и 8 месяцев. После этого в разных районах Москвы произошли стихийные акции протеста.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что «шведский дипломат участвовал в митингах» и добавила, что министры иностранных дел Швеции и России обсудили этот инцидент на переговорах в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды
- Посольство Швеции опровергло информации о задержании дипломата на акции в Москве
- «Корона-паспорта» могут ввести в Дании уже через месяц
- Более 30 детей в томском интернате заразились псевдотуберкулезом
- МВД Казахстана запустило пилотный проект слежения за детьми в Алма-Ате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru