Посольство Швеции опровергло информации о задержании дипломата на акции в Москве

Посольство Швеции в Москве отвергло сообщения СМИ о задержании своего сотрудника на акциях в поддержку Алексея Навального 2 февраля, передает «Интерфакс».

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на соцсети сообщил, что на несогласованной акцией в центре Москвы задержали сотрудника шведского посольства. Позже он якобы был доставлен в один из столичных ОВД для составления протокола.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля одобрил представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный и принял решение изменить наказание на лишение свободы сроком 2 года и 8 месяцев. После этого в разных районах Москвы произошли стихийные акции протеста.