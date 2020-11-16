Посольство России в США поздравило 17 американцев с получением госнаград

Медаль Ушакова вручили 17 американцам, которые участвовали в доставке грузов и военной техники в СССР в годы Великой отечественной войны. Об этом написали в Facebook российского посольства в США.

В дипведомстве отметили, что вручение государственных наград ФФ является признанием личного мужества и отваги американских ветеранов. По программе ленд-лиза в СССР направлялись танки, самолеты, автомобили, продовольствие и сырье. Поставки сопровождались боями с кораблями немецкого флота в тяжелых погодных условиях Арктики.