Посольство России в США поздравило 17 американцев с получением госнаград

Медаль Ушакова вручили 17 американцам, которые участвовали в доставке грузов и военной техники в СССР в годы Великой отечественной войны. Об этом написали в Facebook российского посольства в США.

В дипведомстве отметили, что вручение государственных наград ФФ является признанием личного мужества и отваги американских ветеранов. По программе ленд-лиза в СССР направлялись танки, самолеты, автомобили, продовольствие и сырье. Поставки сопровождались боями с кораблями немецкого флота в тяжелых погодных условиях Арктики.

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В посольстве пожелали всем награжденным крепкого здоровья и подчеркнули, что высоко ценят самоотверженность участников Северных конвоев.

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