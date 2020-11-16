Посольство России в США поздравило 17 американцев с получением госнаград
Медаль Ушакова вручили 17 американцам, которые участвовали в доставке грузов и военной техники в СССР в годы Великой отечественной войны. Об этом написали в Facebook российского посольства в США.
В дипведомстве отметили, что вручение государственных наград ФФ является признанием личного мужества и отваги американских ветеранов. По программе ленд-лиза в СССР направлялись танки, самолеты, автомобили, продовольствие и сырье. Поставки сопровождались боями с кораблями немецкого флота в тяжелых погодных условиях Арктики.
В посольстве пожелали всем награжденным крепкого здоровья и подчеркнули, что высоко ценят самоотверженность участников Северных конвоев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 572 / сут.
Умерли
33 186+352 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+14 456 / сут.
- Посольство России в США поздравило 17 американцев с получением госнаград
- Премьер-министр Молдавии поздравил Санду с победой на выборах президента
- СМИ: Жена мэра Томска попыталась избавиться от 1,3 млрд рублей
- В Минобороны сообщили о возвращении 475 беженцев в Степанакерт
- В Минприроды начали проверку из-за срыва закупки контейнеров для мусора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru