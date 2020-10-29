Посольство РФ предупредило журналистов о провокациях в США

Российское диппредставительство в США осудило действия американских спецслужб, которые провели допрос журналиста RT Константину Рожкову, сообщается в Facebook ведомства.

В посольстве рекомендовали российским журналистам, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение со стороны американских властей и высокую вероятность провокаций.

Журналист телеканала RT Рожков подвергся в аэропорту Нью-Йорка допросу со стороны представителей американских спецслужб. В дипведомстве отметили, что Рожков покидал США по завершении работы над документальным фильмом о США.

В посольстве подчеркнули, что при возвращении в США 15 октября Рожков также подвергся многочасовому допросу, от журналиста потребовали открыть доступ ко всем цифровым носителям и ответить на вопросы, относящиеся к профессиональной деятельности.

Российские дипломаты выразили озабоченность произошедшем и сообщили, что «притеснение журналистов становится в Америке привычной практикой». Они пообещали привлечь внимание международных правозащитных организаций к этой «негативной тенденции».

