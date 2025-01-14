Посольство России в Анголе предупредило о риске заразиться холерой

Посольство России в Анголе предупредило о риске заразиться холерой в стране, сообщение опубликовано в Telegram-канале дипучреждения.

Так, в ряде районов Луанды, а также в провинциях Бенгу и Иколу и Бенгу распространяется холера. Граждан призвали соблюдать все необходимые меры предосторожности.

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Специалисты советуют тщательно мыть руки, пользоваться только бутилированной водой для гигиены и питья. При употреблении пищи рекомендуется избегать салатов, свежевыжатых соков и коктейлей со льдом.

Вспышка холеры ранее также была зафиксирована в пригороде столицы Зимбабве Хараре. Причиной вспышки стало отсутствие очистки воды из единственного артезианского колодца, а также затопленные сточными водами канализации открытые колодцы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Татьяна Симоненкова
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