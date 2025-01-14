Посольство России в Анголе предупредило о риске заразиться холерой

Специалисты советуют тщательно мыть руки, пользоваться только бутилированной водой для гигиены и питья. При употреблении пищи рекомендуется избегать салатов, свежевыжатых соков и коктейлей со льдом.

Вспышка холеры ранее также была зафиксирована в пригороде столицы Зимбабве Хараре. Причиной вспышки стало отсутствие очистки воды из единственного артезианского колодца, а также затопленные сточными водами канализации открытые колодцы, передает «Радиоточка НСН».

