Попова сообщила о возросших эпидемиологических рисках в мире
Эпидемиологические риски растут в мире, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила во время открытия Международных тренировочных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования.
«За последние 10 лет очень резко осложнилась эпидситуация по холере, по лихорадке денге», — цитирует Попову РИА Новости.
Также глава Роспотребнадзора отметила, что нестабильна ситуация по чуме. Кроме того, Попова указала на еще один высокий риск — преодоление вирусами гриппа животных и птиц межвидового барьера.
Ранее Анна Попова сообщила, что в России «вирусы вытесняют бактерии», вирусных заболеваний становится больше, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru