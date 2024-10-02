Попова сообщила о возросших эпидемиологических рисках в мире

Эпидемиологические риски растут в мире, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила во время открытия Международных тренировочных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования.

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«За последние 10 лет очень резко осложнилась эпидситуация по холере, по лихорадке денге», — цитирует Попову РИА Новости.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что нестабильна ситуация по чуме. Кроме того, Попова указала на еще один высокий риск — преодоление вирусами гриппа животных и птиц межвидового барьера.

Ранее Анна Попова сообщила, что в России «вирусы вытесняют бактерии», вирусных заболеваний становится больше, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаболеванияАнна ПоповаРоспотребнадзор

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