Посольство РФ в Афганистане обсуждает организацию вывозных рейсов
Посольство России в Афганистане заявило, что прибывший из Москвы в Кабул самолёте авиакомпании Utair зафрахтован Миссией ООН и предназначен для вывоза из страны российских граждан, сообщает ТАСС.
При этом в диппредставительстве России в Кабуле отмитили, что вопрос организации вывозных рейсов прорабатывается «с учётом потребностей российских граждан».
«Постараемся всем помочь», - подчеркнули в посольстве.
Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, вместо афганских военных посольство России в Кабуле теперь охраняют представители запрещённого в РФ радикального движения «Талибан».
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