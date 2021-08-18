Посольство РФ в Афганистане обсуждает организацию вывозных рейсов

Посольство России в Афганистане заявило, что прибывший из Москвы в Кабул самолёте авиакомпании Utair зафрахтован Миссией ООН и предназначен для вывоза из страны российских граждан, сообщает ТАСС.

При этом в диппредставительстве России в Кабуле отмитили, что вопрос организации вывозных рейсов прорабатывается «с учётом потребностей российских граждан».

«Постараемся всем помочь», - подчеркнули в посольстве.

Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, вместо афганских военных посольство России в Кабуле теперь охраняют представители запрещённого в РФ радикального движения «Талибан».

