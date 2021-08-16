Талибы охраняют посольство России в Кабуле

Представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) заняли место афганских военных, ранее охранявших посольство России в Кабуле. Об этом сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов, передает РИА Новости.

Кроме того, Жирнов отметил, что талибы осваиваются в Кабуле «в хорошем смысле слова» и наводят общественный порядок.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что талибы взяли под охрану внешний периметр посольства РФ. Часть сотрудников российской дипмиссии в Афганистане отправят в отпуск или эвакуируют, «чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», сообщает RT.

Накануне талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, напоминает Ura.ru. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике.

