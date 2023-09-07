Посольство РФ следит за ситуацией с блогером Бадаляном и журналистом Геворкяном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале отметила, что задержание в армянском городе Горис Бадаляна произошло в преддверии российско-армянского медиафорума, который должен пройти в Ереване.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что неизвестные похитили пророссийского блогера Мику Бадаляна у входа в гостиницу армянского города Горис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

