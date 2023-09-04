Ограбивший квартиру актрисы Рутберг задержан в Москве
Подозреваемый в ограблении квартиры актрисы Юлии Рутберг задержан правоохранительными органами в российской столице по горячим следам. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина – гражданин Узбекистана.
Как сообщил «Известиям» осведомлённый источник, квартира Нардной артистки России оборудована сигнализацией. Однако в день отъезда на гастроли, 2 сентября, охрану жилья не активировали.
Ограбление произошло в воскресенье, 3 сентября. Грабитель вынес деньги на общую сумму 2,4 мили она рублей. По версии следствия, он вступил в сговор с домашней работницей Рутберг. Сотрудники полиции разыскивают эту женщину.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе женщина похитила частицы мощей Николая Чудотворца из одного из храмов в Ленинградской области. Злоумышленницу также задержали по горячим следам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Asia Times: «Сармат» изменит конфликт на Украине
- Банкоматы Ситибанка демонтируют до конца года
- Жителю Курской области дали 20 лет колонии за госизмену и сбыт наркотиков
- Аноним «заминировал» московские школы и торговые центры
- До 8,5 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы по квоте
- Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за отказ локализовать данные
- В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу
- Rzeczpospolita: Польша выдает Киеву украинцев-беженцев призывного возраста
- Ограбивший квартиру актрисы Рутберг задержан в Москве
- Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru