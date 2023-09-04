Ограбивший квартиру актрисы Рутберг задержан в Москве

Подозреваемый в ограблении квартиры актрисы Юлии Рутберг задержан правоохранительными органами в российской столице по горячим следам. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина – гражданин Узбекистана.

Как сообщил «Известиям» осведомлённый источник, квартира Нардной артистки России оборудована сигнализацией. Однако в день отъезда на гастроли, 2 сентября, охрану жилья не активировали.

Ограбление произошло в воскресенье, 3 сентября. Грабитель вынес деньги на общую сумму 2,4 мили она рублей. По версии следствия, он вступил в сговор с домашней работницей Рутберг. Сотрудники полиции разыскивают эту женщину.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе женщина похитила частицы мощей Николая Чудотворца из одного из храмов в Ленинградской области. Злоумышленницу также задержали по горячим следам.

