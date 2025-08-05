Посольство Кубы опровергло сообщения о массовом отравлении россиян в Варадеро

Информация о массовом отравлении российских туристов на кубинском курорте Варадеро не соответствует действительности. Об этом заявили РИА Новости в посольстве Кубы в Москве, подчеркнув, что распространённые ранее сообщения были проверены и не подтвердились.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении креветками и красной рыбой в отеле Iberostar Selection в Варадеро. По данным канала, пострадать могли десятки россиян.