Посольство Кубы опровергло сообщения о массовом отравлении россиян в Варадеро
Информация о массовом отравлении российских туристов на кубинском курорте Варадеро не соответствует действительности. Об этом заявили РИА Новости в посольстве Кубы в Москве, подчеркнув, что распространённые ранее сообщения были проверены и не подтвердились.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении креветками и красной рыбой в отеле Iberostar Selection в Варадеро. По данным канала, пострадать могли десятки россиян.
В посольстве России в Гаване подтвердили, что обращений от туристов с жалобами на отравление не поступало.
Аналогичную информацию ранее предоставили и в Российском союзе туриндустрии, отметив, что туроператоры и страховые компании не зафиксировали ни одной жалобы от клиентов, отдыхавших в указанном отеле, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru