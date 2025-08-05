Посольство Кубы опровергло сообщения о массовом отравлении россиян в Варадеро

Информация о массовом отравлении российских туристов на кубинском курорте Варадеро не соответствует действительности. Об этом заявили РИА Новости в посольстве Кубы в Москве, подчеркнув, что распространённые ранее сообщения были проверены и не подтвердились.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении креветками и красной рыбой в отеле Iberostar Selection в Варадеро. По данным канала, пострадать могли десятки россиян.

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В посольстве России в Гаване подтвердили, что обращений от туристов с жалобами на отравление не поступало.

Аналогичную информацию ранее предоставили и в Российском союзе туриндустрии, отметив, что туроператоры и страховые компании не зафиксировали ни одной жалобы от клиентов, отдыхавших в указанном отеле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
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