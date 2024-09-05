Посольство Киргизии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию

Гражданам Киргизии рекомендовано на время воздержаться от поездок в Россию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.

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«Посольство... в РФ рекомендует гражданам Кыргызской Республики, не имеющим веских оснований для въезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездок на ее территорию», — указано в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что предостережения связаны с действием в России «дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска» иностранцев через границу. В МИД Киргизии посоветовали не посещать РФ до снятия этих мер. При необходимости граждане республики могут получить помощь или консультацию в посольстве, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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