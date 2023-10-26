Посольство Израиля возобновило прием заявлений о репатриации от россиян
26 октября 202310:35
Отдел репатриации посольства Израиля в Москве досрочно возобновил прием заявлений россиян. Об этом сообщил посол ближневосточной страны в РФ Александр Бен Цви.
Ранее израильское посольство предупредило о приостановке приема обращений в отделе репатриации с 24 по 27 октября, напоминает RT.
По словам дипломата, «процесс уже вернулся».
«Он был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности», — цитирует посла ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что люди уже стоят в очереди перед зданием дипмиссии для подачи заявлений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru