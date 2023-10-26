Посольство Израиля возобновило прием заявлений о репатриации от россиян

Отдел репатриации посольства Израиля в Москве досрочно возобновил прием заявлений россиян. Об этом сообщил посол ближневосточной страны в РФ Александр Бен Цви.

Отдел репатриации посольства Израиля приостановил прием россиян

Ранее израильское посольство предупредило о приостановке приема обращений в отделе репатриации с 24 по 27 октября, напоминает RT.

По словам дипломата, «процесс уже вернулся».

«Он был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности», — цитирует посла ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что люди уже стоят в очереди перед зданием дипмиссии для подачи заявлений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосольствоРоссияИзраиль

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