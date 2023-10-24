Отдел репатриации посольства Израиля приостановил прием россиян
24 октября 202316:35
Отдел репатриации посольства Израиля в России объявил о приостановке приёма россиян на выдачу виз репатриантов до 27 октября, сообщает ТАСС.
Отмечается, что консульский отдел работает без изменений.
«Дальнейшая информация будет опубликована на сайте посольства», - говорится в сообщении.
Ранее посольство России в Израиле порекомендовало соотечественникам покинуть ближневосточное государство, воспользовавшись регулярными авиарейсами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru