Отдел репатриации посольства Израиля приостановил прием россиян

Отдел репатриации посольства Израиля в России объявил о приостановке приёма россиян на выдачу виз репатриантов до 27 октября, сообщает ТАСС.

Посольство РФ в Израиле открыло для обращений дополнительную горячую линию

Отмечается, что консульский отдел работает без изменений.

«Дальнейшая информация будет опубликована на сайте посольства», - говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Израиле порекомендовало соотечественникам покинуть ближневосточное государство, воспользовавшись регулярными авиарейсами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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