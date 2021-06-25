Посольство Франции приостановило продление шенгенских виз для россиян

Визовые центры Франции в Москве приостановили прием заявок на продление шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Франции в России.

«Эта мера является следствием внесения России в список стран красной зоны, согласно классификации стран для въезда во Францию, утвержденной постановлением Минздрава от 23 июня 2021 года», — отметили в диппредставительстве, добавив, что для государств красной зоны ужесточаются условия въезда во Францию.

В посольстве подчеркнули, что ведомство вновь начнет обрабатывать выданные французской стороной многоразовые шенгенские визы сроком от трех до пяти лет, «как только улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию».

Французское генконсульство в Москве с 1 июня возобновило прием запросов на продление пятилетних шенгенских виз, истекших во время пандемии, и планировало постепенно возобновить выдачу виз для других категорий заявителей. Однако въезд на территорию Франции все еще закрыт из-за ограничений по COVID-19.

