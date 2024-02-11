Посол США Трейси призналась, что пользуется московским метро
Американский посол Линн Трейси рассказала, что старается регулярно пользоваться Московским метрополитеном. Видеоролик со словами дипломата появился в Telegram-канале диппредставительства США.
Трейси заявила, ей никогда не надоест пользоваться столичной подземкой. Она отметила, что регулярно старается ездить на метро со времен возвращения в Москву.
Посол обратила внимание, что столичное метро стало больше и современнее.
«Были разменные автоматы, которые висели в вестибюле станции», - поделилась воспоминаниями Трейси.
Ранее посольство США в России рассказало о популярности балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в США. В диппредставительстве отметили, что постановку видел практически каждый американец, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru