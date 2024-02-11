Посол США Трейси призналась, что пользуется московским метро

Трейси заявила, ей никогда не надоест пользоваться столичной подземкой. Она отметила, что регулярно старается ездить на метро со времен возвращения в Москву.

Посол обратила внимание, что столичное метро стало больше и современнее.

«Были разменные автоматы, которые висели в вестибюле станции», - поделилась воспоминаниями Трейси.

Ранее посольство США в России рассказало о популярности балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в США. В диппредставительстве отметили, что постановку видел практически каждый американец, передает «Радиоточка НСН».

