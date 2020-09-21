Посол Шри-Ланки захотел привиться от COVID-19 российской вакциной

Посол Шри-Ланки в РФ признался, что хотел бы в ближайшее время сделать прививку от COVID-19 в России. Михалгаланде Дураге Ламаванса отметил, что сейчас препарат проходит третью фазу испытаний, и он будет счастлив поучаствовать в ней, пишет РИА Новости.

Кроме того, дипломат также призвал правительства всех стран мира не терять бдительность – это поспособствует тому, что рано или поздно над коронавирусной инфекцией будет установлен полный контроль.

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К слову, ранее в понедельник, 21 сентября, стало известно, что число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 31 миллион. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса. Также специалисты заявили, что жертвами коронавирусной инфекции в мире стали 960 698 пациентов с COVID-19. Выздоровели с начала пандемии свыше 21 миллиона человек.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаПосолШри-Ланка
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