Посол Шри-Ланки захотел привиться от COVID-19 российской вакциной
Посол Шри-Ланки в РФ признался, что хотел бы в ближайшее время сделать прививку от COVID-19 в России. Михалгаланде Дураге Ламаванса отметил, что сейчас препарат проходит третью фазу испытаний, и он будет счастлив поучаствовать в ней, пишет РИА Новости.
Кроме того, дипломат также призвал правительства всех стран мира не терять бдительность – это поспособствует тому, что рано или поздно над коронавирусной инфекцией будет установлен полный контроль.
К слову, ранее в понедельник, 21 сентября, стало известно, что число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 31 миллион. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса. Также специалисты заявили, что жертвами коронавирусной инфекции в мире стали 960 698 пациентов с COVID-19. Выздоровели с начала пандемии свыше 21 миллиона человек.
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