Посол Шри-Ланки захотел привиться от COVID-19 российской вакциной

Посол Шри-Ланки в РФ признался, что хотел бы в ближайшее время сделать прививку от COVID-19 в России. Михалгаланде Дураге Ламаванса отметил, что сейчас препарат проходит третью фазу испытаний, и он будет счастлив поучаствовать в ней, пишет РИА Новости.

Кроме того, дипломат также призвал правительства всех стран мира не терять бдительность – это поспособствует тому, что рано или поздно над коронавирусной инфекцией будет установлен полный контроль.