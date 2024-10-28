В Сочи задержали 23 участника массовой драки из-за девушки

Массовая драка, причиной которой стал конфликт из-за девушки, произошла в Сочи, в полицию доставили 23 участников потасовки. Об этом сообщило управление МВД по городу.

Драка произошла между двумя группами молодых людей на улице Труда. В результате 17-летний местный житель получил телесные повреждения. По данным полиции, потерпевший отказался писать заявление и обращаться к медикам.

«Полицейские установили личности и доставили в отдел 23 участника инцидента, 10 из них привлечены к административной ответственности, они ожидают решения суда», — подчеркнули правоохранители.

На фигурантов составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее в Тбилиси возле избирательного участка подрались сторонники правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционеры, напоминает «Свободная пресса».

