В Сочи задержали 23 участника массовой драки из-за девушки
Массовая драка, причиной которой стал конфликт из-за девушки, произошла в Сочи, в полицию доставили 23 участников потасовки. Об этом сообщило управление МВД по городу.
Драка произошла между двумя группами молодых людей на улице Труда. В результате 17-летний местный житель получил телесные повреждения. По данным полиции, потерпевший отказался писать заявление и обращаться к медикам.
«Полицейские установили личности и доставили в отдел 23 участника инцидента, 10 из них привлечены к административной ответственности, они ожидают решения суда», — подчеркнули правоохранители.
На фигурантов составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
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