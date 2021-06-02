Посол Германии в России рассказал о достоинствах Москвы

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр рассказал о достоинствах Москвы, выделив многообразие жизни города и спокойствие местных жителей. Об этом он сообщил в ходе ежегодного мероприятия «Германо-французский день».

Дипломат отметил, что Москва – самый большой город Европы, где моно найти все, что есть в мире – здесь и известные всем достопримечательности, и маленькие улочки.