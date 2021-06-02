Посол Германии в России рассказал о достоинствах Москвы
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр рассказал о достоинствах Москвы, выделив многообразие жизни города и спокойствие местных жителей. Об этом он сообщил в ходе ежегодного мероприятия «Германо-французский день».
Дипломат отметил, что Москва – самый большой город Европы, где моно найти все, что есть в мире – здесь и известные всем достопримечательности, и маленькие улочки.
Также он выделил особенности характера москвичей – люди спокойны и не дают вывести себя из равновесия.
Ранее сообщалось, что около 60% жителей Германии заявили о согласии сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» российского производства. Опрос был организован социологической службой Forsa по заказу Восточного комитета германской экономики.
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