Посол Доминиканы не исключил запуска прямых рейсов в Россию
Доминикана будет искать возможности для запуска прямых рейсов в Россию. Об этом заявил посол республики в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла в беседе с РИА Новости.
«Я не исключаю, что в будущем динамика развития авиационной отрасли нашей страны поможет найти способы для возможного возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику», — отметил дипломат.
По словам Сарсуэлы, он ежедневно слышит о таком желании, это подтверждает, что Доминикана — одно из самых предпочтительных направлений для россиян. Дипломат указал, что в последние годы авиаотрасль республики сильно выросла. Запуск новых маршрутов между Доминиканой и РФ будет зависеть от «экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей», которые определят частные авиакомпании.
Между тем авиакомпания «Аэрофлот» запланировала прямые рейсы из Москвы на Бали, они будут осуществляться с 17 сентября с периодичностью три раза в неделю. Продолжительность полета составит 12 часов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Доминиканы не исключил запуска прямых рейсов в Россию
- «Спартак» подписал контракт с суринамским защитником Мьенти Абеной
- Под Курском уничтожили колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
- Двое взрослых и подросток погибли в ДТП в Подмосковье
- СМИ: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на Курскую и Запорожскую АЭС
- Самолет кандидата в вице-президенты Вэнса вернулся в Милуоки из-за ЧП на борту
- В «Талибане» предложили России обмен делегациями для развития сотрудничества
- В России более 1,1 млн га посевов погибло в период заморозков
- Харрис захотела запретить в США возможность освобождения под залог
- СМИ: Mastercard сократит около тысячи сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru