Посол Доминиканы не исключил запуска прямых рейсов в Россию

Доминикана будет искать возможности для запуска прямых рейсов в Россию. Об этом заявил посол республики в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла в беседе с РИА Новости.

«Я не исключаю, что в будущем динамика развития авиационной отрасли нашей страны поможет найти способы для возможного возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику», — отметил дипломат.

По словам Сарсуэлы, он ежедневно слышит о таком желании, это подтверждает, что Доминикана — одно из самых предпочтительных направлений для россиян. Дипломат указал, что в последние годы авиаотрасль республики сильно выросла. Запуск новых маршрутов между Доминиканой и РФ будет зависеть от «экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей», которые определят частные авиакомпании.

Между тем авиакомпания «Аэрофлот» запланировала прямые рейсы из Москвы на Бали, они будут осуществляться с 17 сентября с периодичностью три раза в неделю. Продолжительность полета составит 12 часов.

