Посол Бразилии допустил, что страна станет хабом для российских туристов
Бразилия может стать хабом для перевозки туристов из России в другие государства на континенте. Об этом заявил посол республики в Москве Сержио Родригес дос Сантос в интервью ТАСС.
«Теоретически, прямой рейс можно было бы использовать не только для доставки пассажиров в Бразилию, но и для транзита в другие страны Южной Америки», - отметил дипломат.
По мнению дос Сантоса, хабами могут стать Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Посол подчеркнул, что запуск таких рейсов обсуждают на межправительственном уровне, и подобная дискуссия вполне возможна.
Ранее дипломат допустил, что прямые авиарейсы между Бразилией и Россией возобновят при наличии достаточного пассажиропотока, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под национализацию в Крыму попали активы около 500 граждан и юрлиц
- СК: После взрыва на юге Москвы погибли три человека
- Посол Бразилии допустил, что страна станет хабом для российских туристов
- «Роскосмос» заключил контракт на создание лунной электростанции
- Продюсер Фадеев планирует открыть школу в Китае
- Желание «вклиниться»: Зачем Макрон прагматично «предал» Мерца
- Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата для кражи данных
- В Тульской области из-за БПЛА произошел пожар на предприятии
- В икре пяти торговых марок выявили кишечную палочку
- Запредельную стоимость ветуслуг объяснили ценой аренды и требованиями к лекарствам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru