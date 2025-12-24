Посол Бразилии допустил, что страна станет хабом для российских туристов

Бразилия может стать хабом для перевозки туристов из России в другие государства на континенте. Об этом заявил посол республики в Москве Сержио Родригес дос Сантос в интервью ТАСС.

«Теоретически, прямой рейс можно было бы использовать не только для доставки пассажиров в Бразилию, но и для транзита в другие страны Южной Америки», - отметил дипломат.

По мнению дос Сантоса, хабами могут стать Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Посол подчеркнул, что запуск таких рейсов обсуждают на межправительственном уровне, и подобная дискуссия вполне возможна.

Ранее дипломат допустил, что прямые авиарейсы между Бразилией и Россией возобновят при наличии достаточного пассажиропотока, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
