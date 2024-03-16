Посол Антонов: В тюрьмах США содержатся около 120 россиян

Как отметил дипломат, защита прав и законных интересов заключенных граждан РФ – абсолютный приоритет посольства.

«Наша задача — сделать так, чтобы все они были освобождены. Хочу заверить, что росдипломаты внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников. Поддерживают... регулярные контакты по телефону. Осуществляют визиты в тюрьмы», — указал Антонов.

Посол подчеркнул, что в прошлом году дипломаты смогли посетить 25 россиян. По словам Антонова, у заключенных тяжелая ситуация со здоровьем, им не предоставляют квалифицированную медпомощь. Дипломат пообещал, что дипмиссия не смирится с происходящим и будет настойчиво добиваться соблюдения прав и интересов соотечественников.

