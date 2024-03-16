Посол Антонов: В тюрьмах США содержатся около 120 россиян

Около 120 россиян содержатся в американских тюрьмах, власти РФ добиваются их освобождения. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в беседе с РИА Новости.

Посол Антонов заявил, что столкновение РФ и НАТО невозможно без одобрения США

Как отметил дипломат, защита прав и законных интересов заключенных граждан РФ – абсолютный приоритет посольства.

«Наша задача — сделать так, чтобы все они были освобождены. Хочу заверить, что росдипломаты внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников. Поддерживают... регулярные контакты по телефону. Осуществляют визиты в тюрьмы», — указал Антонов.

Посол подчеркнул, что в прошлом году дипломаты смогли посетить 25 россиян. По словам Антонова, у заключенных тяжелая ситуация со здоровьем, им не предоставляют квалифицированную медпомощь. Дипломат пообещал, что дипмиссия не смирится с происходящим и будет настойчиво добиваться соблюдения прав и интересов соотечественников.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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