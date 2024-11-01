Пособие по уходу за ребенком вырастет до 97 тыс. рублей к 2027 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что к 2027 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может достигнуть 97 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, постепенное увеличение выплат предусмотрено на ближайшие годы: в 2025 году максимальная сумма составит около 69 тыс. рублей, а в 2026 — порядка 83 тыс. рублей.