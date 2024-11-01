Пособие по уходу за ребенком вырастет до 97 тыс. рублей к 2027 году
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что к 2027 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может достигнуть 97 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, постепенное увеличение выплат предусмотрено на ближайшие годы: в 2025 году максимальная сумма составит около 69 тыс. рублей, а в 2026 — порядка 83 тыс. рублей.
Котяков также отметил, что в ближайшие три года на выплаты по материнскому капиталу будет выделено 1,7 трлн рублей. По его словам, с сентября начались перечисления неиспользованных остатков маткапитала, не превышающих 10 тыс. рублей. Эти выплаты затронут около 113 тыс. семей.
Размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет составляет 40% от среднего дохода родителя за предыдущие два года. Минимальная выплата рассчитывается по 40% от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Максимально возможная сумма на 2024 год составляет 49,1 тыс. рублей, при этом на ее получение могут претендовать те, чей средний месячный доход в 2022-2023 годах составлял не менее 122,9 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».
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