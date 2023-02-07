Посмертную маску писателя Гоголя выставили на аукцион
Посмертную маску писателя Николая Гоголя выставили на торги, которые пройдут 9 февраля, сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».
В сообщении говорится, что начальная стоимость лота, который «обладает коллекционной ценностью музейного уровня», составляет 250 тысяч рублей.
В «Литфонде» уточнили, что посмертную маску в 1852 году снял скульптор Николай Рамазанов, рассказавший об этом событии в своих мемуарах.
«Когда я подошёл к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и незакрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску», - вспоминал скульптор.
Ранее болид Ferrari образца 2003 года, на котором немецкий гонщик Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира «Формулы 1», был продан на аукционе за 14,6 млн долларов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Посмертную маску писателя Гоголя выставили на аукцион
- Bloomberg: кабмин РФ добивается от Центробанка снижения ключевой ставки
- В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
- Секретарь СНБО Украины отверг «корейский сценарий» раздела страны
- Эфиопия упростила визовые правила для туристов из РФ
- Лавров: Боррель не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира
- Норвежская биатлонистка согласилась соревноваться с российскими спортсменами
- Фонд Сахарова и «Медузу»* и включили в список нежелательных НПО
- Швеция заявила о планах возобновить переговоры с Турцией по НАТО
- Сергей Лавров получил степень командора национального ордена Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru