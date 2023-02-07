Посмертную маску писателя Гоголя выставили на аукцион

В сообщении говорится, что начальная стоимость лота, который «обладает коллекционной ценностью музейного уровня», составляет 250 тысяч рублей.

В «Литфонде» уточнили, что посмертную маску в 1852 году снял скульптор Николай Рамазанов, рассказавший об этом событии в своих мемуарах.

«Когда я подошёл к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и незакрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску», - вспоминал скульптор.

Ранее болид Ferrari образца 2003 года, на котором немецкий гонщик Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира «Формулы 1», был продан на аукционе за 14,6 млн долларов, сообщает RT.

