Последствия ледяного шторма в Приморье удалось полностью ликвидировать за 1 млрд рублей

Линии энергоснабжения в Приморском крае, сильно пострадавшие из-за ледяного дождя, удалось восстановиться. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Глава регионального правительства Вера Щербина заявила, что объем ущерба превысил 1 млрд рублей. Более половины этой суммы уйдет на восстановление предприятий энергетики и коммунального хозяйства. Еще 200 миллионов рублей вложили в аварийно-восстановительные работы.