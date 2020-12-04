Последствия ледяного шторма в Приморье удалось полностью ликвидировать за 1 млрд рублей

Линии энергоснабжения в Приморском крае, сильно пострадавшие из-за ледяного дождя, удалось восстановиться. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Глава регионального правительства Вера Щербина заявила, что объем ущерба превысил 1 млрд рублей. Более половины этой суммы уйдет на восстановление предприятий энергетики и коммунального хозяйства. Еще 200 миллионов рублей вложили в аварийно-восстановительные работы.

Устранение последствий циклона в Приморье займет не меньше года

Циклон обрушился в Приморье 19 ноября. Из-за него в регионе пострадали по меньшей мере 150 линий электропередачи. Свыше 180 человек остались без света и отопления. В Приморском крае до сих пор действует режим ЧС регионального уровня.

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Фото: primorsky.ru
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