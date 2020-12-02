Устранение последствий циклона в Приморье займет не меньше года

Окончательное устранение разрушительных последствий прохождения циклона с ледяным дождем в Приморском крае по времени потребует не меньше года. Об этом заявил ТАСС губернатор региона Олег Кожемяко.

По его словам, наиболее затратные по времени два вопроса, которые требуют своего решения. Во-первых, необходимо оценить ущерб, нанесённый стихией лесному хозяйству, и решить, что делать с пострадавшими от атмосферного вихря деревьями. Кроме того, необходимо создать надежную систему энергетического снабжения.

Кожемяко считает необходимым сформировать в Приморье тройной резерв энергетических мощностей. В первую очередь речь идёт о медицинских учреждениях, насосных станций и центральных тепловых пунктов. От надёжного функционирования энергетической составляющей зависит также водо- и теплоснабжение.

Циклон в ночь на 19 ноября принёс в Приморский край дождь, который затем перешёл в снег и ледяной дождь. Неблагоприятные погодные явления привели к обрыву линий электропередачи, падению деревьев, столбов.

Во Владивостоке из-за парализации работы насосных станций в домах отключили воду, тело и свет. Вантовый мост на остров Русский закрыт из-за обледенения. Возобновление движения по нему отложено на неопределенный срок. В регионе введён режим Чрезвычайной ситуации.

