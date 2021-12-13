Последователь Доктора Лизы рассказала о героях-врачах на Донбассе

Президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала историю травматолога Евгения Владимировича из центра в городе Донецк.

«Я не знаю, сейчас ли есть возможность на Донбассе докторам, коллегам смотреть нас, но не сказать о конкретных докторах я не могу. Есть в республиканском травматологическом центре города Донецка потрясающий детский хирург, травматолог, ортопед Евгений Владимирович Жилицы. Буквально вчера Евгений Владимирович написал, что смотрел по телевидению России, как собирают на операцию деньги для девочки с аномалией развития костей руки: слушайте, найдите мне эту девочку, привезите, я ее здесь оперирую, совершенно бесплатно. Он таких детей спасает, редкие, уникальные операции, которые иногда невозможно сделать в России», - рассказала Демичева.

Детям Донбасса необходима именно высокотехнологическая помощь, которая зачастую не может быть оказана в должной мере на фоне гуманитарного кризиса в стране, заявил директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье в пресс-центре НСН ранее.

