Последних обитателей «китовой тюрьмы» выпустят на волю на следующей неделе
Последнюю партию белух, которые до сих пор остаются в «китовой тюрьме» в бухте Средняя, выпустят на свободу на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Отмечается, что специалисты приняли решение о выпуске всех животных одной большой партией. Для транспортировки 50 белух ВНИРО готовит два научно-исследовательских судна. Перевозка последней партии животных состоится на следующей неделе. После этой транспортировки план по освобождению обитателей «китовой тюрьмы» и их выпуску в естественную среду обитания, реализуемый ВНИРО по поручению правительства, будет полностью выполнен.
Кстати, ранее выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива. Теперь же, из-за надвигающихся штормов, принято решение провести выпуск животных в Приморье, в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника.
В конце августа НСН писала, что последнюю группу косаток, а также шесть белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Там подчеркнули, что животные проделали путь почти в 2 тысячи километров. Две косатки и шесть белух благополучно добрались до места выпуска, несмотря на непростую дорожную ситуацию в Приморье, которая осложнилась из-за продолжительных ливней и паводка.
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