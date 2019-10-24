Последних обитателей «китовой тюрьмы» выпустят на волю на следующей неделе

Последнюю партию белух, которые до сих пор остаются в «китовой тюрьме» в бухте Средняя, выпустят на свободу на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Отмечается, что специалисты приняли решение о выпуске всех животных одной большой партией. Для транспортировки 50 белух ВНИРО готовит два научно-исследовательских судна. Перевозка последней партии животных состоится на следующей неделе. После этой транспортировки план по освобождению обитателей «китовой тюрьмы» и их выпуску в естественную среду обитания, реализуемый ВНИРО по поручению правительства, будет полностью выполнен.

Кстати, ранее выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива. Теперь же, из-за надвигающихся штормов, принято решение провести выпуск животных в Приморье, в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника.