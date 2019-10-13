После жалоб на слабость у москвички удалили полуметровую опухоль

У пациентки одной из столичных клиник врачи удалили опухоль яичника диаметром 50 сантиметров. При обращении в больницу женщина пожаловалась на общую слабость и увеличившийся живот, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

По итогам обследования медики выявили гигантскую опухоль, которая начиналась от малого таза и достигала нижних отделов легких.

«В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов», – говорится в официальном сообщении.

Врачи удалили опухоль, оказавшуюся злокачественной, а также часть органов женщины. Пациентку выписали через несколько дней после операции. Теперь она находится под наблюдением врачей.

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