После выстрелов в девушку на улице в Москве завели уголовное дело

Уголовное дело заведено после того, как неизвестный выстрелил в девушку в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК Юлию Иванову.

Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Ранее сообщалось о взрыве гранаты и двух пострадавших.

Полиция проверяет сообщение о взрыве гранаты на юго-западе Москвы

В правоохранительные органы поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения. По данным следствия, мужчина произвел в женщину не менее двух выстрелов. Потерпевшая госпитализирована.

Нападавшему удалось скрыться, его разыскивают сотрудники полиции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаМоскваУголовное Дело
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