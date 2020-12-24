После выстрелов в девушку на улице в Москве завели уголовное дело
Уголовное дело заведено после того, как неизвестный выстрелил в девушку в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК Юлию Иванову.
Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Ранее сообщалось о взрыве гранаты и двух пострадавших.
В правоохранительные органы поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения. По данным следствия, мужчина произвел в женщину не менее двух выстрелов. Потерпевшая госпитализирована.
Нападавшему удалось скрыться, его разыскивают сотрудники полиции.
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