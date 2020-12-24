После выстрелов в девушку на улице в Москве завели уголовное дело

Уголовное дело заведено после того, как неизвестный выстрелил в девушку в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК Юлию Иванову.

Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Ранее сообщалось о взрыве гранаты и двух пострадавших.