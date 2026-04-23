Минцифры включило в «белый список» сайты «ЛизаАлерт», КХЛ и «Рувики»
Минцифры объявило об очередном расширении «белого списка», в который входят сайты, доступные при ограничениях мобильного интернета.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в перечень включили ресурсы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», волонтёрской организации Дoбpo.pф, Общероссийского народного фронта, Российского общества «Знание» и интернет-энциклопедии «Рувики».
Также в «белый список» внесли сайты Роскачества, АО «ГЛОНАСС», Газпромбанка, гипермаркетов «Лента» и «Окей», сети «Додо Пицца», каршерингов «Делимобиль» и «Белкакар», «Росатома», «Ростеха», «Роснефти», Федерального казначейства и КХЛ.
Кроме того, при ограничениях мобильного интернета будут доступны онлайн-кинотеатр Premier, парламентское телевидение «Дума ТВ», телеканал Соловьев Live, онлайн-СМИ Sport24, а также ресурсы IT-компании 1С, операторов связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, платформы кадрового электронного документооборота HRlink и другие.
Ранее в Госдуме призвали распространить «белый список» на малый бизнес и самозанятых, чья работа связана с интернетом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
