Адвокат Жорин заявил, что ОАЭ не выдаст России Дурова в рамках уголовного дела
Повестка, которая пришла основателю Telegram Павлу Дурову, похожа на настоящую. Об этом в беседе «Газетой.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин.
По его мнению, Дуров вряд ли бы стал публиковать фейки. А то, что повестка пришло по его старому адресу, связано с тем, что следствие часто направляет такие документу по последнему известному адресу проживания, даже если известно, что человек давно там не живёт.
Юрист отметил, что наличие повестки в будущем может иметь значение и для вопроса о розыске, однако ОАЭ, скорее всего, не выдадут основателя Telegram России.
«Механизм выдачи существует... Но применительно к Дурову всё сложнее: он, по данным Reuters, является гражданином ОАЭ, а договор России и ОАЭ предусматривает, что стороны не выдают собственных граждан», - указал Жорин.
Ранее Дуров заявил, что на его прежний адрес в Санкт-Петербурге, где он жил около 20 лет назад, пришла повестка на имя «подозреваемого Дурова П. В.». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
