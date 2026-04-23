По его словам, передача беспилотников для украинской армии в настоящее время явлется главной темой. Поэтому член британской королевской семьи и президент Украины Владимир Зеленский будут обсуждать «как, когда и что будут передавать».

Вакаров подчеркнул, что Великобритания серьёзно занимается лоббированием поставок оружия также «в Эстонию и Латвию».

«Принц Гарри ездит по этим территориям не только как представитель короля, своего отца, но и зарабатывает деньги как лоббист», - заключил эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории военные базы США и стран Европы в рамках гарантий безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

