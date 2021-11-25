«Спутник М» сформировал клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев

После вакцинации препаратом от коронавируса для подростков «Спутник М» клеточный иммунитет сформировался у 93,2% добровольцев. Об этом сообщается в инструкции к вакцине, опубликованной на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Отмечается, что исследование уровня антител проходило на 42-й день от начала вакцинации. Титр антител, а также продолжительность защиты еще неизвестны. Согласно инструкции, противопоказаниями к вакцинации «Спутником М» являются острые инфекционные и неинфекционные болезни, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний и гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

Применять вакцину также можно с 22-х недель беременности, если ожидаемая польза для будущей матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Минздрав РФ 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

