После свадьбы с итальянцем у певицы Азизы обнаружился миллионный долг
У певицы Азизы обнаружился долг после свадьбы с молодым итальянцем Александро Лортэ, пишет StarHit.
Как заявил адвокат Андрей Алешкин, супруг Азизы, который младше ее на 16 лет, женился на певице по расчету. Итальянец родом из Липецка, по паспорту его зовут Александр Соколов. Сегодня за певицей числится долг по кредиту в 1 млн 38 тысяч рублей. 57-летняя певица внесена судебными приставами в «черный список».
О долге стало известно в то время, когда Азиза с мужем собирались лететь в Италию, чтобы там обвенчаться.
В августе 2020 года в Останкинском районном суде города Москвы состоялось финальное судебное заседание по иску Тальковой Татьяны о защите чести, достоинства и деловой репутации ее покойного мужа Игоря Талькова. Поводом для обращения в суд послужил выход телепередачи, в которой певица Азиза Мухамедова рассказала провокационную историю про Талькова. Суд в свою очередь отказал в иске вдовы Игоря Талькова в полном объеме.
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