После пожара в доме на юго-западе Москвы 26 жильцов переселят в гостиницы
После пожара в доме на юго-западе Москвы 26 жильцов переселят в гостиницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
По его словам, для приема подготовлены гостиницы «Паллада» и «Верона», располагающие 70 номерами. Остальные жители эвакуированных подъездов размещены у родственников или знакомых. 26 граждан оставались в пункте временного размещения.
В Москве вечером 4 мая вспыхнул пожар в многоэтажке. По предварительным данным, причиной ЧП на улице Генерала Тюленева стал взрыв газа. Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара составила сто квадратных метров, произошло обрушение крыши и перекрытий.
По данным Следственного комитета, погибли два человека, пятеро человек пострадали, включая двоих детей. При этом, по данным СМИ, около 18 человек обратились за медицинской помощью. Telegram-канал Baza сообщает о трех жертвах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru