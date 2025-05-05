После пожара в доме на юго-западе Москвы 26 жильцов переселят в гостиницы

После пожара в доме на юго-западе Москвы 26 жильцов переселят в гостиницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По его словам, для приема подготовлены гостиницы «Паллада» и «Верона», располагающие 70 номерами. Остальные жители эвакуированных подъездов размещены у родственников или знакомых. 26 граждан оставались в пункте временного размещения.

СМИ: Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех

В Москве вечером 4 мая вспыхнул пожар в многоэтажке. По предварительным данным, причиной ЧП на улице Генерала Тюленева стал взрыв газа. Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара составила сто квадратных метров, произошло обрушение крыши и перекрытий.

По данным Следственного комитета, погибли два человека, пятеро человек пострадали, включая двоих детей. При этом, по данным СМИ, около 18 человек обратились за медицинской помощью. Telegram-канал Baza сообщает о трех жертвах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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