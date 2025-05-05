После пожара в доме на юго-западе Москвы 26 жильцов переселят в гостиницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По его словам, для приема подготовлены гостиницы «Паллада» и «Верона», располагающие 70 номерами. Остальные жители эвакуированных подъездов размещены у родственников или знакомых. 26 граждан оставались в пункте временного размещения.