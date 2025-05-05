СМИ: Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех
5 мая 202513:16
Количество погибших в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Взрыв газа в столичной многоэтажке на улице Генерала Тюленева произошел накануне вечером, напоминает «Свободная пресса». По предварительным данным, причиной взрыва стал газ.
В итоге загорелись две квартиры, перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru