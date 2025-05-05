СМИ: Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех

Количество погибших в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Выбило железную дверь!»: Взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке Москвы

Ранее сообщалось о двух погибших.

Взрыв газа в столичной многоэтажке на улице Генерала Тюленева произошел накануне вечером, напоминает «Свободная пресса». По предварительным данным, причиной взрыва стал газ.

В итоге загорелись две квартиры, перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.

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