Послание Путина в прямом эфире посмотрели более восьми миллионов россиян
Более 8,4 миллионов россиян смотрели прямую телетрансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. По данным компании Mediascope, доля аудитории достигла 35,6%.
Отмечается, что больше всего телезрителей наблюдали за посланием по Первому каналу: почти 3,9 миллиона человек. Почти столько же смотрели его по «России 1».
Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения гражданами России деятельности президента РФ Владимира Путина вырос после оглашения послания Федеральному собранию. Такие данные привел гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
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