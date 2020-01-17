Рейтинг Путина возрос после послания Федеральному собранию
Рейтинг одобрения гражданами России деятельности президента РФ Владимира Путина вырос после оглашения послания Федеральному собранию. Такие данные привел гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
В день оглашения послания, 15 января, рейтинг одобрения деятельности главы государства составлял 64 процента, а на следующий день — 67 процентов. Доля тех, кто критически оценивает работу президента, снизилась с 27 до 24 процентов.
Около 60 процентов респондентов заявили, что считают выступление Путина интересным, противоположной точки зрения придерживаются 8 процентов опрошенных.
В ходе послания Путин анонсировал пакет мер по поддержке граждан. В частности, материнский капитал начнут выдавать за рождение первого ребенка, малоимущие семьи смогут претендовать на материальную помощь от государства, а учащиеся 1-4 классов российских школ будут обеспечиваться бесплатными обедами. Кроме того, глава государства предложил внести изменения в действующую Конституцию.
Спустя несколько часов после выступления президента правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
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