Посещение Венеции станет платным
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявили власти города на воде. Источник напоминает, то идея введения платы за въезд не нова, однако до сих пор технические механизмы нововведения не были проработаны. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подчеркнул, что для начала в городе введут налоги в качестве пробной версии. Предполагается, что сборы станут обязательными с 1 сентября следующего года.
Отмечается, что введение въездной платы в Венецию, входящей в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, стало очередной попыткой местных властей ограничить огромный турпоток, который ежегодно захлестывает город.
Как напоминает НСН, ранее туристам запретили гулять полуголыми в Риме. Помимо этого, вне закона оказались «замки любви», которые вешают на мостах в столице Италии. Также отныне запрещается прикасаться к фонтанчикам губами во время питья, есть фастфуд в туристических местах, а также купаться в городских фонтанах и заниматься спортом без разрешения.
В свою очередь, замгендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин в эфире НСН заявил, что таким образом власти Венеции пытаются взимать деньги со скупых китайских туристов
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