Посещение Венеции станет платным

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявили власти города на воде. Источник напоминает, то идея введения платы за въезд не нова, однако до сих пор технические механизмы нововведения не были проработаны. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подчеркнул, что для начала в городе введут налоги в качестве пробной версии. Предполагается, что сборы станут обязательными с 1 сентября следующего года.

Отмечается, что введение въездной платы в Венецию, входящей в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, стало очередной попыткой местных властей ограничить огромный турпоток, который ежегодно захлестывает город.