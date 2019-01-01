Бэнкси тайком проник на Венецианскую биеннале и был выдворен полицией

При этом, если верить видеоролику, выходка самого загадочного современного художника современности не осталась без внимания правоохранительных органов, которые поспешили выдворить его с площади.

Экологи давно бьют тревогу о том, что круизные лайнеры загрязняют море, пишут «Известия».



