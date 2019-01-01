Бэнкси тайком проник на Венецианскую биеннале и был выдворен полицией
Британский уличный художник Бэнкси, личность которого до сих пор остается загадкой, решил без приглашения принять участие в 58-й Венецианской биеннале современного искусства. Он просто выставил свою работу на площади. Она называется «Венеция в масле». На ней изображен огромный круизный лайнер, который прибыл в лагуну. Размеры корабля превосходят даже собор Святого Марка. Отмечается, что это художественное высказывание Бэнкси направлено против загрязнения людьми природы.
При этом, если верить видеоролику, выходка самого загадочного современного художника современности не осталась без внимания правоохранительных органов, которые поспешили выдворить его с площади.
Экологи давно бьют тревогу о том, что круизные лайнеры загрязняют море, пишут «Известия».
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